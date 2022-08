Sci alpino, Goggia volerà in Argentina per preparare la nuova stagione (Di giovedì 11 agosto 2022) Manca sempre meno all’inizio della stagione di sci alpino e Sofia Goggia non vuole farsi trovare impreparata. La talentuosa azzurra trascorrerà un mese in Argentina per preparare la stagione, accompagnata dal tecnico Luca Agazzi e lo skiman Barnaba Greppi. Nella giornata di venerdì 19 agosto, Sofia salirà sul volo che da Roma-Fiumicino la porterà ad Ushuaia, mentre il ritorno in Italia è previsto venerdì 23 settembre. Voleranno nella terra del fuoco anche Federica Brignone, Marta Bassino, Dominik Paris, Simon Maurberger, Tommaso Sala e Alex Vinatzer oltre alle atlete del gruppo Coppa del mondo polivalenti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Manca sempre meno all’inizio delladi scie Sofianon vuole farsi trovare impreparata. La talentuosa azzurra trascorrerà un mese inperla, accompagnata dal tecnico Luca Agazzi e lo skiman Barnaba Greppi. Nella giornata di venerdì 19 agosto, Sofia salirà sul volo che da Roma-Fiumicino la porterà ad Ushuaia, mentre il ritorno in Italia è previsto venerdì 23 settembre. Voleranno nella terra del fuoco anche Federica Brignone, Marta Bassino, Dominik Paris, Simon Maurberger, Tommaso Sala e Alex Vinatzer oltre alle atlete del gruppo Coppa del mondo polivalenti. SportFace.

