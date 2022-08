Schlein: “Meloni dica che non ci saranno fascisti e nostalgici nelle sue liste. Può farlo o no?” (Di giovedì 11 agosto 2022) “Da Giorgia Meloni ho visto un bel compitino alla stampa estera, ma non ha detto una cosa semplice, che non ci saranno fascisti e nostalgici nelle liste. Può dirlo o no? Noi qua possiamo dirlo”. Lo ha detto la vicepresidente dell’Emilia-Romagna, Elly Schlein, candidata indipendente nelle liste Democratici e progressisti, alla presentazione del simbolo, a Roma. “Correrò al vostro fianco e insieme a voi – ha detto – Le agorà sono la dimostrazione che questa alleanza non nasce oggi, ma che è un percorso lungo, per la costruzione di una visione condivisa del Paese, di ricucitura anche con la sinistra del Paese”. L’obiettivo è “non solo battere le destre reazionarie, ma anche creare la speranza di un futuro migliore, più giusto e più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) “Da Giorgiaho visto un bel compitino alla stampa estera, ma non ha detto una cosa semplice, che non ci. Può dirlo o no? Noi qua possiamo dirlo”. Lo ha detto la vicepresidente dell’Emilia-Romagna, Elly, candidata indipendenteDemocratici e progressisti, alla presentazione del simbolo, a Roma. “Correrò al vostro fianco e insieme a voi – ha detto – Le agorà sono la dimostrazione che questa alleanza non nasce oggi, ma che è un percorso lungo, per la costruzione di una visione condivisa del Paese, di ricucitura anche con la sinistra del Paese”. L’obiettivo è “non solo battere le destre reazionarie, ma anche creare la speranza di un futuro migliore, più giusto e più ...

