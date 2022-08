«Scene da Arancia Meccanica» | l’ordinanza che accusa il giovane di violenza sessuale su due turiste francesi a Bari

(Di giovedì 11 agosto 2022) Le ha sequestrate, picchiate, minacciate. E le ha ridotte in stato d’impotenza costringendole a subire una reiterata. Nonostante la fragilità delle persone offese. E il fatto che si trovassero in un paese straniero. Lontane dalla loro famiglia. Questa l’nei confronti di Loris Attolini, 21 enne diin carcereto di aver violentato duedi 17 e 18 anni. Neldepositata dopo l’interrogatorio dell’indagato il Gip scrive che ilha agito «con modalità violente e spregiudicate, che sembrano ispirate al noto film “”, non si è fatto scrupolo di sequestrare le due giovani donne, picchiarle, minacciarle, riducendo in stato d’impotenza e costringendole a ...

mauriziocascel1 : RT @repubblica: Turiste francesi violentate a Bari, il pm: 'Scene da Arancia meccanica' - grigiodelcielo : RT @Agenzia_Ansa: Emergono ulteriori dettagli raccapriccianti sulla vicenda delle due turiste di 17 e 18 anni sequestrate e violentate a Ba… - RossanaGiannan2 : RT @LaStampa: Turiste violentate a Bari, il pm: “Scene da Arancia meccanica” - Agenzia_Ansa : Emergono ulteriori dettagli raccapriccianti sulla vicenda delle due turiste di 17 e 18 anni sequestrate e violentat… - telodogratis : Turiste violentate a Bari: pm, scene da Arancia meccanica -

Tiscali Notizie

Il 21enne barese Loris Attolini, in carcere con l'accusa di aver violentato due turiste francesi di 17 e 18 anni, 'con modalità violente e spregiudicate, che sembrano ispirate al noto film 'meccanica', non si è fatto scrupolo di sequestrare le due giovani donne, picchiarle, minacciarle, riducendo in stato d'impotenza e costringendole a subire una reiterata violenza nonostante l'...Il 21enne barese Loris Attolini, in carcere con l'accusa di aver violentato due turiste francesi di 17 e 18 anni , "con modalità violente e spregiudicate , che sembrano ispirate al noto film 'meccanica' , non si è fatto scrupolo di sequestrare le due giovani donne, picchiarle, minacciarle, riducendo in stato d'impotenza e costringendole a subire una reiterata violenza nonostante l'... Turiste violentate a Bari, 'atteggiamento sprezzante. Scene da Arancia meccanica': l'ordinanza shock Il 21enne barese Loris Attolini, in carcere con l'accusa di aver violentato due turiste francesi di 17 e 18 anni, «con modalità violente e spregiudicate, che ...Era sprezzante e del tutto indifferente alle suppliche il 21enne che secondo gli inquirenti avrebbe violentato due turiste francesi a Bari qualche giorno fa. Lo si legge nella ...