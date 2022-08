San Nicandro Garganico | incidente | morto 29enne Tre feriti Scontro fra due auto

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il sinistro stamattina sulla strada provinciale 31 nei pressi di San. Per cause da dettagliare si sono scontrate due: un uomo di 29 anni è, altre tre persone sono rimaste ferite. L'articolo San. Tre fra due proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : San Nicandro Garganico (#Foggia): incidente, morto 29enne. Tre feriti - SanSeveroNews : È accaduto questa mattina, giovedì 11 agosto sulla Sp 41, lungo la provinciale tra San Nicandro e Torre Mileto. Per… - AntennaSud : San Severo e San Nicandro Garganico, se ne vanno a spasso per la città ma sono ai domiciliari - puglianotizie24 : “Pastore e pacchiana”, il 9 e 10 agosto a San Nicandro Garganico - stranifattinews : “Pastore e pacchiana”, il 9 e 10 agosto a San Nicandro Garganico -

La tragedia è accaduta tra la frazione marina di Torre Mileto eGarganico . Incidente mortale in provincia di Foggia: cosa è successo . Indagini in corso per ricostruire la dinamica ...InGarganico i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura cautelare della ...