Salerno | interrogazione di Celano al sindaco su strada Clinica del Sole

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante dei lavori recentemente effettuati, il tratto diche va dall’altezza delladelsino all’incrocio di via Irno presenta già una serie di buche ed avvallamenti pericoli per gli automobilisti. A sollevare la questione è Roberto, Consigliere Comunale di Forza Italia, che ha scritto un’alVincenzo Napoli, sostenendo che il il ripristino del mantole sia stato fatto con molta approssimazione e per chiedere se e quando l’Amministrazione comunale ritenga di intimare alla ditta appaltatrice dei lavori di intervenire per ripristinare, in sicurezza, il tratto diin questione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

