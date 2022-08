Salernitana, Sky: “Si lavora per Maggiore, attenzione al Sassuolo…” (Di giovedì 11 agosto 2022) Salernitana Maggiore- La Salernitana continua la sua preparazione, gli uomini di Nicola hanno svolto lavoro muscolare e scarico in piscina. Domenica sera, sfideranno per la prima di Serie A la Roma di Josè Mourinho. Ore caldissime in casa Campana, la Salernitana ha chiuso stamane anche per il colpo: Antonio Candreva, dalla Sampdoria per 1 milioni di euro. Ieri, è stato presentato l’Olandese: Vilhena, acquistato per 6 milioni di euro, indosserà la casacca numero 10. Si continua a trattare su più fronti, i Corallini, sono interessati a Piatek per l’attacco ma, momentaneamente sembra dare maggior importanza per la mediana. Serve il sostituto di Ederson che, abbia tecnica e fisicità. Il profilo adatto è quello di Giulio Maggiore, stakanovista in uscita dallo Spezia dopo le frizioni con la società. ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 11 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione, gli uomini di Nicola hanno svolto lavoro muscolare e scarico in piscina. Domenica sera, sfideranno per la prima di Serie A la Roma di Josè Mourinho. Ore caldissime in casa Campana, laha chiuso stamane anche per il colpo: Antonio Candreva, dalla Sampdoria per 1 milioni di euro. Ieri, è stato presentato l’Olandese: Vilhena, acquistato per 6 milioni di euro, indosserà la casacca numero 10. Si continua a trattare su più fronti, i Corallini, sono interessati a Piatek per l’attacco ma, momentaneamente sembra dare maggior importanza per la mediana. Serve il sostituto di Ederson che, abbia tecnica e fisicità. Il profilo adatto è quello di Giulio, stakanovista in uscita dallo Spezia dopo le frizioni con la società. ...

romaforever_it : Salernitana-Roma, dove vederla in diretta TV, orario, canale e diretta streaming - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Salernitana, è fatta per Candreva, ora si stringe per Maggiore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Salernitana, è fatta per Candreva, ora si stringe per Maggiore - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Salernitana, è fatta per Candreva, ora si stringe per Maggiore - napolimagazine : SKY - Salernitana, è fatta per Candreva, ora si stringe per Maggiore -