Salernitana, Di Marzio: “È fatta per Candreva” (Di giovedì 11 agosto 2022) Salernitana Candreva- La Salernitana continua il suo mercato in vista dei prossimi impegni stagionali. I Campani debutteranno in Serie A, Domenica sera contro la Roma. La Salernitana continua il suo mercato, completato con tantissimi colpi di scena. Il D.S, Morgan De Sanctis, aveva confermato che il mercato dei Campani sarebbe terminato con ben 13 acquisti. Procede in maniera cauta e mirata, ieri è stata la giornata di Vilhena, grande nome per la mediana dei Corallini e, l’Olandese, prenderà anche la numero 10. Per l’attacco è sempre viva la pista che potrebbe portare a Piatek, soprattutto dopo la lesione al collaterale di Botheim. Per la fascia di destra, invece, arriva un fedelissimo della nostra massima serie. Si tratta di: Antonio Candreva che, verrà prelevato dalla Sampdoria a titolo definitivo. ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 11 agosto 2022)- Lacontinua il suo mercato in vista dei prossimi impegni stagionali. I Campani debutteranno in Serie A, Domenica sera contro la Roma. Lacontinua il suo mercato, completato con tantissimi colpi di scena. Il D.S, Morgan De Sanctis, aveva confermato che il mercato dei Campani sarebbe terminato con ben 13 acquisti. Procede in maniera cauta e mirata, ieri è stata la giornata di Vilhena, grande nome per la mediana dei Corallini e, l’Olandese, prenderà anche la numero 10. Per l’attacco è sempre viva la pista che potrebbe portare a Piatek, soprattutto dopo la lesione al collaterale di Botheim. Per la fascia di destra, invece, arriva un fedelissimo della nostra massima serie. Si tratta di: Antonioche, verrà prelevato dalla Sampdoria a titolo definitivo. ...

infoitsport : Salernitana, Di Marzio: “È fatta per Candreva” - serie_a24 : Salernitana, Di Marzio: “È fatta per Candreva” - infoitsport : Salernitana scatenata sul mercato, Di Marzio: 'Vilhena si trova nella sede del club' - cola_saber17 : RT @TMit_news: Atteso per domani ?? lo sbarco di Tonny #Vilhena in Italia, prima tappa del percorso che porterà il centrocampista olandese a… - calsciomercato : ????????Salernitana, Antonio Candreva verso il sì al trasferimento. ???? Il club granata aveva avviato i contatti nella… -