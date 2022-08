Ryanair | stop voli super scontati per il caro-energia 

(Di giovedì 11 agosto 2022)a 10 euro, addio alle tariffescontate. Ia 0,99 o a 9,99 euro sono destinati a sparire per ilenergia scoppiato con la guerra in Ucraina e che pesa anche sul settore aereo. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato del gruppo, Michael O’Leary intervistato da BBC Radio 4. In un discorso molto complesso sull’inflazione, O’Leary ha chiarito che il settore delle low cost è influenzato dagli aumenti del petrolio. “Non credo che ci saranno piùa 10 euro. La nostra tariffa media è stata l’anno scorso di 40 euro, andremo verso i 50 nei prossimi cinque anni. Le nostre tariffe promozionaliscontate, quelle a 1 euro, a 0,99 o anche a 9,99, penso che non si vedranno per un certo numero di anni”. ...

