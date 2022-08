Ryanair, O’Leary: “Era dei voli a 10 euro o meno è finita” (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – L’era dei biglietti aerei a 10 euro o meno è finita a causa dell’andamento del prezzo dell’energia. Ad annunciarlo è l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary in un’intervista a ‘Bbc Radio 4’. Anzi, ha spiegato il Ceo della compagnia low cost irlandese, la tariffa media della compagnia low cost dovrebbe aumentare da circa 40 euro l’anno scorso a circa 50 euro nei prossimi 5 anni. “Non c’è dubbio che per i prossimi anni non vedremo più le nostre tariffe promozionali davvero economiche (le tariffe di 0,99 euro ma persino le tariffe di 9,99 euro)”, afferma O’Leary. Nonostante l’aumento dei costi dei carburanti stiano spingendo verso l’altro le tariffe dei biglietti aerei, il numero uno di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – L’era dei biglietti aerei a 10a causa dell’andamento del prezzo dell’energia. Ad annunciarlo è l’amministratore delegato di, Michaelin un’intervista a ‘Bbc Radio 4’. Anzi, ha spiegato il Ceo della compagnia low cost irlandese, la tariffa media della compagnia low cost dovrebbe aumentare da circa 40l’anno scorso a circa 50nei prossimi 5 anni. “Non c’è dubbio che per i prossimi anni non vedremo più le nostre tariffe promozionali davvero economiche (le tariffe di 0,99ma persino le tariffe di 9,99)”, afferma. Nonostante l’aumento dei costi dei carburanti stiano spingendo verso l’altro le tariffe dei biglietti aerei, il numero uno di ...

