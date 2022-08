Ryanair, il ceo Michael O’Leary dichiara finita la stagione dei voli da 0,99 a 9,99 euro: “Non si vedranno per anni, colpa del caro energia” (Di giovedì 11 agosto 2022) Ryanair ha detto addio ai prezzi stracciati. I voli da 0,99 a 9,99 euro sono destinati a scomparire a causa del caro energia e del carburante dovuto allo scoppio della guerra in Ucraina. A comunicarlo è stato l’amministratore delegato della compagnia aerea, Michael O’Leary, in un’intervista a Bbc. In un lungo discorso con a centro il tema dell’inflazione, O’Leary ha spiegato che il settore delle low cost “è inevitabilmente influenzato dall’aumento del prezzo del petrolio”. Per questo, “non credo che ci saranno più voli a 10 euro“, ha affermato. Quindi, se la tariffa media dello scorso anno è stata di 40 euro, per i prossimi 5 anni si aggirerà intorno ai 50, ma secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022)ha detto addio ai prezzi stracciati. Ida 0,99 a 9,99sono destinati a scomparire a causa dele del carburante dovuto allo scoppio della guerra in Ucraina. A comunicarlo è stato l’amministratore delegato della compagnia aerea,, in un’intervista a Bbc. In un lungo discorso con a centro il tema dell’inflazione,ha spiegato che il settore delle low cost “è inevitabilmente influenzato dall’aumento del prezzo del petrolio”. Per questo, “non credo che ci saranno piùa 10“, ha affermato. Quindi, se la tariffa media dello scorso anno è stata di 40, per i prossimi 5si aggirerà intorno ai 50, ma secondo ...

