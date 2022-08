Ryanair avverte | l' era dei voli a 10 euro è finita

Borsa Italiana

Con l'impennata dei prezzi dell'energia, accelerata dalla guerra in Ucraina, l'era dei biglietti aerei svenduti a 10 euro o meno é terminata,il capo di, Michael O'Leary. "Penso che non ci saranno più biglietti da dieci euro perché i prezzi del petrolio sono molto più alti da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Le nostre ...... accelerata con la guerra in Ucraina, l'era dei biglietti aerei svenduti a 10 euro o meno e' finita,il numero uno della compagnia aerea low cost, Michael O'Leary. "Penso che non ci ... Ryanair: O' Leary, "finita era dei biglietti a 10 euro, non li vedremo per anni" Secondo il numero uno della compagnia ÒLeary, le tariffe medie dei biglietti su Ryanair dovrebbero aumentare di circa 10 euro, a circa 50 euro a tratta nei prossimi 5 anni. Il che, vista la struttura ...Secondo O'Leary, le tariffe medie dei biglietti su Ryanair dovrebbero aumentare di circa 10 euro, a circa 50 euro a tratta nei prossimi 5 anni ...