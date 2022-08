Russia, corte ordina i domiciliari per la reporter "no war" (Di giovedì 11 agosto 2022) Il tribunale Basmanny di Mosca ha ordinato gli arresti domiciliari fino al 9 ottobre nei confronti della giornalista russa Marina Ovsyannikova, nota per la sua contrarieta' all'invasione dell'Ucraina ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) Il tribunale Basmanny di Mosca hato gli arrestifino al 9 ottobre nei confronti della giornalista russa Marina Ovsyannikova, nota per la sua contrarieta' all'invasione dell'Ucraina ...

