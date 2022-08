Ruba la tv da un ristorante e tenta di fuggire in autobus: arrestato a Roma (Di giovedì 11 agosto 2022) Ruba la tv da un ristorante e tenta di fuggire in autobus. E’ successo ieri a Roma, in zona Laurentino. Il ladro ‘appiedato’, un 23enne Romano, è stato fermato dai carabinieri del nucleo Radiomobile. Il giovane poco prima si era introdotto in un ristorante Rubando uno smart tv ma nella sua fuga è riuscito a fare solo tre fermate di autobus: il proprietario del locale infatti ha ricevuto il segnale dell’allarme e ha avvisato i carabinieri che hanno fermato il ladro. All’udienza per direttissima questa mattina a piazzale Clodio è stato convalidato l’arresto e per il giovane il giudice ha disposto l’obbligo di firma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022)la tv da undiin. E’ successo ieri a, in zona Laurentino. Il ladro ‘appiedato’, un 23enneno, è stato fermato dai carabinieri del nucleo Radiomobile. Il giovane poco prima si era introdotto in unndo uno smart tv ma nella sua fuga è riuscito a fare solo tre fermate di: il proprietario del locale infatti ha ricevuto il segnale dell’allarme e ha avvisato i carabinieri che hanno fermato il ladro. All’udienza per direttissima questa mattina a piazzale Clodio è stato convalidato l’arresto e per il giovane il giudice ha disposto l’obbligo di firma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

framacchia1 : @Sonia59804639 Ci somiglia si? Fatta fine settimana scorsa… solo che in questa occasione l’ho fatta qui dove sono p… - malpensa24 : Una #turista tedesca aveva denunciato il furto di uno smartphone avvenuto in un albergo-ristorante nel luinese. La… - LuinoNotizie : #Ruba lo #smartphone a una turista in un albergo-ristorante del Luinese: 48enne denunciato - LetiziaFirenze : Ruba soldi e due tablet in un ristorante a Livorno: incastrato dalle telecamere - ToscanaInDiretta - Gazzettino : Collaboratore a chiamata ruba ripetutamente nel ristorante 'Da Gerry' a Monfumo: beccato con le mani nel sacco -