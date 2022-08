Rory Gallagher, set deluxe per il 50° anniversario di “Deuce” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il 30 settembre nuova pubblicazione celebrativa da Universal Music con 28 alternate take inedite, 6 brani dal BBC Radio in concert del 1972 Per celebrare il 50° anniversario di “Deuce“, secondo album solista di Rory Gallagher (1971), Universal Music pubblicherà un box set deluxe e vari altri formati venerdì 30 settembre 2022. Questa nuova pubblicazione celebrativa scava in profondità nei Rory Gallagher Archives e include un nuovo missaggio dell’album originale, 28 alternate take inedite, 6 brani tratti dal BBC Radio ‘In Concert’ del 1972 e sette tracce di sessioni radiofoniche di Radio Bremen. Il box contiene un libro di 64 pagine con una prefazione di Johnny Marr degli Smiths, immagini inedite scattate dal compianto Mick Rock, note bio-discografiche, saggi e ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 11 agosto 2022) Il 30 settembre nuova pubblicazione celebrativa da Universal Music con 28 alternate take inedite, 6 brani dal BBC Radio in concert del 1972 Per celebrare il 50°di ““, secondo album solista di(1971), Universal Music pubblicherà un box sete vari altri formati venerdì 30 settembre 2022. Questa nuova pubblicazione celebrativa scava in profondità neiArchives e include un nuovo missaggio dell’album originale, 28 alternate take inedite, 6 brani tratti dal BBC Radio ‘In Concert’ del 1972 e sette tracce di sessioni radiofoniche di Radio Bremen. Il box contiene un libro di 64 pagine con una prefazione di Johnny Marr degli Smiths, immagini inedite scattate dal compianto Mick Rock, note bio-discografiche, saggi e ...

