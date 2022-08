Roma, tunnel abusivo scavato da negozio sfitto: ipotesi banda del buco (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Non è un operaio l’uomo rimasto intrappolato per otto ore – e poi salvato dai vigili del fuoco – nel tunnel di cinque metri scavato da un negozio sfitto in via Innocenzo XI a Roma. A quanto si apprende infatti altre tre persone sono state fermate per accertamenti nelle vicinanze. L’ipotesi, anche se i carabinieri stanno ancora ricostruendo quanto accaduto, è che i quattro facessero parte di una banda del buco e stessero scavando il tunnel per mettere a segno un colpo nei prossimi giorni in una banca vicina. La banda avrebbe iniziato a scavare il tunnel probabilmente la notte scorsa partendo dal negozio verso il centro della strada ma questa mattina alle 11.30 il terreno ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Non è un operaio l’uomo rimasto intrappolato per otto ore – e poi salvato dai vigili del fuoco – neldi cinque metrida unin via Innocenzo XI a. A quanto si apprende infatti altre tre persone sono state fermate per accertamenti nelle vicinanze. L’, anche se i carabinieri stanno ancora ricostruendo quanto accaduto, è che i quattro facessero parte di unadele stessero scavando ilper mettere a segno un colpo nei prossimi giorni in una banca vicina. Laavrebbe iniziato a scavare ilprobabilmente la notte scorsa partendo dalverso il centro della strada ma questa mattina alle 11.30 il terreno ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Scavano un tunnel per mettere a segno un colpo, uno dei ladri rimane incastrato per il crollo di una parte… - fanpage : Intervento in corso in via Innocenzo XI a Roma dove un uomo è intrappolato in un tunnel cinque metri sottoterra. Do… - OfficialASRoma : ?? Sì, la Tunnel Cam della presentazione e di Roma-Shakhtar è online su YouTube! ???? ?? - stenric56 : RT @florastr: A roma crolla il tunnel che stavano scavando per arrivare alla banca e il ladro viene salvato dai vigili del fuoco - nn so a… - annamariamoscar : Banda del buco a Roma: scavano un tunnel per rapinare una banca e uno di loro resta sepolto sotto terra. I vigili d… -