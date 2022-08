Roma, scava tunnel sotterraneo e resta sepolto: soccorritori al lavoro. Ipotesi che ci fosse banda di ladri in azione (Di giovedì 11 agosto 2022) Un tunnel scavato abusivamente e un uomo che resta sepolto da un crollo. Dalle 12 circa di oggi, i vigili del fuoco con l’ausilio dei Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale ), Usar (Urban Search And Rescue) e il Carro Crolli, sono al lavoro in via Innocenzo XI, 42 a Roma. La persona è incastrata in un buco ad alcuni metri sotto il manto stradale. L’Ipotesi è che fosse in azione “una banda del buco” che stesse preparando un colpo in zona: magari un ufficio postale e una banca approfittando del fatto che il weekend sarà più lungo perché il 15 agosto cade di lunedì. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11, quando, come riporta La Repubblica, il pavimento di un negozio è crollato: le macerie e la terra hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Unto abusivamente e un uomo cheda un crollo. Dalle 12 circa di oggi, i vigili del fuoco con l’ausilio dei Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale ), Usar (Urban Search And Rescue) e il Carro Crolli, sono alin via Innocenzo XI, 42 a. La persona è incastrata in un buco ad alcuni metri sotto il manto stradale. L’è chein“unadel buco” che stesse preparando un colpo in zona: magari un ufficio postale e una banca approfittando del fatto che il weekend sarà più lungo perché il 15 agosto cade di lunedì. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11, quando, come riporta La Repubblica, il pavimento di un negozio è crollato: le macerie e la terra hanno ...

