Roma, rapina un negozio e viene riconosciuto da una passante: arrestato anche il complice (Di giovedì 11 agosto 2022) Gli agenti del Commissariato Tuscolano, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno fermato una piccola utilitaria con a bordo quattro persone di origine sudamericana a piazza dei Consoli. Durante il controllo, si è avvicinata però una donna. La stessa donna proprietaria del negozio in zona Don Bosco rapinato pochi giorni prima. Ha immediato riconosciuto uno di loro, era complice della rapina. Leggi anche: Roma. Lo minacciano di morte e lo rapinano, poco dopo aggrediscono una ragazza: arrestati Cos'è successo A bordo non c'era solo il rapinatore di origini peruviane ma anche il suo complice, che era stato precedentemente arrestato in flagranza.

