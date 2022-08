Roma, fugge sul bus con un televisore rubato: ladro maldestro ‘beccato’ dalle telecamere (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma. Prima ruba un televisore poi scappa con il bottino a bordo di un autobus Cotral. Una fuga insolita, che è durata poco e che pecca di alcune ingenuità da parte di un ladro che si è rivelato piuttosto maldestro. Infatti, il piano che aveva architettato non ha ottenuto i risultati sperati. Leggi anche: Roma. Sfondano la saracinesca del supermercato con una Jeep ma…portano via solo un televisore: è caccia alla banda A bordo del bus con un televisore rubato: i fatti I fatti sono avvenuti questa notte quando un malvivente — un ragazzo Romano di 23 anni — ha rubato un televisore da un ristorante di via Vitaliano Brunelli, in zona Cecchignola, e si è poi dato alla gufa a bordo di un autobus della linea ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022). Prima ruba unpoi scappa con il bottino a bordo di un autobus Cotral. Una fuga insolita, che è durata poco e che pecca di alcune ingenuità da parte di unche si è rivelato piuttosto. Infatti, il piano che aveva architettato non ha ottenuto i risultati sperati. Leggi anche:. Sfondano la saracinesca del supermercato con una Jeep ma…portano via solo un: è caccia alla banda A bordo del bus con un: i fatti I fatti sono avvenuti questa notte quando un malvivente — un ragazzono di 23 anni — haunda un ristorante di via Vitaliano Brunelli, in zona Cecchignola, e si è poi dato alla gufa a bordo di un autobus della linea ...

