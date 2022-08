Roma, è salvo l’uomo sepolto mentre scavava un tunnel abusivo in zona San Pietro. In stato di fermo i presunti complici (Di giovedì 11 agosto 2022) È stato estratto vivo dopo ore di ricerche l’uomo rimasto travolto da un crollo in un cunicolo in via Innocenzo XI, a Roma, e adesso sta ricevendo le cure degli operatori del 118. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11, quando una porzione di asfalto è crollata: le macerie e la terra hanno travolto chi era sotto. Si è poi scoperto che il crollo era dovuto a un tunnel scavato abusivamente. Dalle 12 circa i Vigili del fuoco con l’ausilio dei Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale), Usar (Urban search and rescue) e il Carro crolli, sono al lavoro per cercare di salvare la vita all’uomo. Per salvarlo è stato aperto un tunnel parallelo. L’ipotesi è che fosse in azione “una banda del buco” che stava preparando un colpo in zona, forse ai danni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Èestratto vivo dopo ore di ricercherimasto travolto da un crollo in un cunicolo in via Innocenzo XI, a, e adesso sta ricevendo le cure degli operatori del 118. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11, quando una porzione di asfalto è crollata: le macerie e la terra hanno travolto chi era sotto. Si è poi scoperto che il crollo era dovuto a unscavato abusivamente. Dalle 12 circa i Vigili del fuoco con l’ausilio dei Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale), Usar (Urban search and rescue) e il Carro crolli, sono al lavoro per cercare di salvare la vita al. Per salvarlo èaperto unparallelo. L’ipotesi è che fosse in azione “una banda del buco” che stava preparando un colpo in, forse ai danni di ...

Bassi10Bassi : RT @fattoquotidiano: Roma, è salvo l’uomo sepolto mentre scavava un tunnel abusivo in zona San Pietro. In stato di fermo i presunti complic… - fattoquotidiano : Roma, è salvo l’uomo sepolto mentre scavava un tunnel abusivo in zona San Pietro. In stato di fermo i presunti comp… - boborobo88 : Ora, finalmente estratto dalla buca e portato in salvo. - alfonso_unial : Guarda un po' chi si è fatto avanti? Due che presidiavano Piazza del Gesù.... ma che penso avessero poco seguito po… - ilconterosso1 : @mepozzino @ils0vranista @KasperReloaded @ItaSovrana_ePop Non c'è nient'altro da aggiungere salvo che chi ha la bav… -