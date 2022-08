Roma a lavoro per strappare Diallo al Paris Saint Germain (Di giovedì 11 agosto 2022) I giallorossi potrebbero inserirsi per Abdou Diallo del Paris Saint Germain. Sul giocatore forte anche l’interesse del Milan Abdou Diallo si inserisce alla lista di nomi in comune tra Milan e Roma. Il difensore del Paris Saint Germain, infatti, è voluto da entrambe le società che si starebbero sfidando per poterlo acquistare. La Roma sembrerebbe L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) I giallorossi potrebbero inserirsi per Abdoudel. Sul giocatore forte anche l’interesse del Milan Abdousi inserisce alla lista di nomi in comune tra Milan e. Il difensore del, infatti, è voluto da entrambe le società che si starebbero sfidando per poterlo acquistare. Lasembrerebbe L'articolo

RaiCultura : Alberto Sordi nei panni di un prigioniero in un campo di lavoro nazista, nel tentativo di un'azione eroica. Tratto… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, i #vigilidelfuoco del fuoco hanno spento l’#incendio a #Cinecittà Studios. Le fiamme hanno distrutto la sc… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: club a lavoro in questi minuti per fare arrivare #Wijnaldum a Ciampino gi… - martinasaIvador : @hustleinhead is this il tuo nuovo lavoro a roma? - aidalaverdadera : @angie_blondy Sicuramente nel lavoro, di qualunque settore parliamo, è rara, c’è competizione e ovviamente ognuno s… -