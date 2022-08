Ritrovato il corpo senza vita del 17enne scomparso dopo un tuffo nel lago di Lavarone

(Di giovedì 11 agosto 2022) Le ricerche sono andate avanti per due giorni. Poi ildelunneldi, in Trentino, è statodai sommozzatori dei vigili del fuoco. Le ricerche sono state rese complicate dal fondale torbido e melmoso del, ma il sonar ha individuato il cadavere. Sulla riva, i genitori e il fratello della vittima, da pochi mesi residenti a Lonigo, nel vicentino,essere arrivati dalla Costa d’Avorio. Willy era arrivato acon un gruppo di scout, tra cui il fratello. È proprio con lui che aveva affittato un pedalò. Poi ilfatale. Sulle cause dell’incidente indagano i carabinieri. Il ...

LAVARONE. È stato ritrovato verso le 14.30 il corpo di Willy N'guettia, il ragazzo di 17 anni scomparso da martedì pomeriggio nelle acque del lago di Lavarone, in Trentino, dopo un tuffo, mentre era a ...