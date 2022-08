Ristorazione, ospitalità e turismo alla ricerca di personale: Restworld è il punto di incontro tra domanda e offerta (Di giovedì 11 agosto 2022) Con una community di 40mila utenti tra ristoratori e persone alla ricerca di lavoro nel settore Ho.re.ca, Restworld ha già ottenuto la fiducia non solo di piccoli locali ma anche di grandi catene come Burger King Secondo il più recente report della Fipe, negli ultimi due anni nella Ristorazione sono 45 mila le imprese scomparse e circa 300 mila i lavoratori che hanno perduto il proprio impiego. Grazie alla ripartenza degli ultimi mesi la ricerca di professionisti e neofiti del lavoro della Ristorazione che vogliono imparare è cominciata ma il mondo è cambiato e il match non è più così semplice. Lavorare nella Ristorazione è sempre stato considerato da molti un lavoro di passaggio e che non garantisce una crescita professionale, anche per via della ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 11 agosto 2022) Con una community di 40mila utenti tra ristoratori e personedi lavoro nel settore Ho.re.ca,ha già ottenuto la fiducia non solo di piccoli locali ma anche di grandi catene come Burger King Secondo il più recente report della Fipe, negli ultimi due anni nellasono 45 mila le imprese scomparse e circa 300 mila i lavoratori che hanno perduto il proprio impiego. Grazieripartenza degli ultimi mesi ladi professionisti e neofiti del lavoro dellache vogliono imparare è cominciata ma il mondo è cambiato e il match non è più così semplice. Lavorare nellaè sempre stato considerato da molti un lavoro di passaggio e che non garantisce una crescita professionale, anche per via della ...

