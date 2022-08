Riscaldamento globale e virus, “più gravi oltre metà malattie infettive” (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Una parte importante, ben il 58%, di tutte le malattie infettive conosciute sarebbero diventate più pericolose per l’uomo a causa del Riscaldamento globale. E’ quanto emerge da uno studio americano pubblicato su ‘Nature climate change’ che ha dimostrato come su 375 malattie infettive, 218 hanno subito un peggioramento dovuto ai rischi climatici: in particolare 160 sono state aggravate dal solo Riscaldamento del pianeta, 81 anche dalla siccità e 21 anche dagli incendi. L’impatto di malattie come Lyme, Dengue e persino la malaria è stato analizzato misurando i rischi climatici dovuti all’emissione di gas serra, che provoca siccità, incendi, inondazioni, ondate di calore o tempeste. I ricercatori sono giunti alla conclusione che c’è un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Una parte importante, ben il 58%, di tutte leconosciute sarebbero diventate più pericolose per l’uomo a causa del. E’ quanto emerge da uno studio americano pubblicato su ‘Nature climate change’ che ha dimostrato come su 375, 218 hanno subito un peggioramento dovuto ai rischi climatici: in particolare 160 sono state aggravate dal solodel pianeta, 81 anche dalla siccità e 21 anche dagli incendi. L’impatto dicome Lyme, Dengue e persino la malaria è stato analizzato misurando i rischi climatici dovuti all’emissione di gas serra, che provoca siccità, incendi, inondazioni, ondate di calore o tempeste. I ricercatori sono giunti alla conclusione che c’è un ...

Riscaldamento globale e virus, "più gravi oltre metà malattie infettive" Studio pubblicato su 'Nature climate change' Una parte importante, ben il 58%, di tutte le malattie infettive conosciute sarebbero diventate più pericolose per l'uomo a causa del riscaldamento globale. E' quanto emerge da uno studio americano pubblicato su 'Nature climate change' che ha dimostrato come su 375 malattie infettive, 218 hanno subito un peggioramento dovuto ai ...