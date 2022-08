Rinnovo Leao, grande fiducia in casa Milan. La situazione (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Rinnovo di Rafael Leao non preoccupa il Milan. In casa rossonera c’è grande fiducia sul futuro del portoghese Il Milan continua a lavorare senza sosta al Rinnovo di Rafael Leao. La situazione contrattuale del portoghese è una delle priorità su cui ci si concentrerà nelle prossime settimane. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è fiducia di arrivare ad un accordo con il classe ’99 e l’agente Jorge Mendes. L’attuale accordo ha scadenza nel 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Ildi Rafaelnon preoccupa il. Inrossonera c’èsul futuro del portoghese Ilcontinua a lavorare senza sosta aldi Rafael. Lacontrattuale del portoghese è una delle priorità su cui ci si concentrerà nelle prossime settimane. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’èdi arrivare ad un accordo con il classe ’99 e l’agente Jorge Mendes. L’attuale accordo ha scadenza nel 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #Milan al lavoro per blindare #Leao con il rinnovo ?? - infoitsport : Milan, ottimismo per il rinnovo di Leao: il punto - CalcioPillole : #Milan, il rinnovo di #Leao è in agenda: i rossoneri sono fiduciosi di strappare l'accordo. - LeBombeDiVlad : ???? #Milan , il rinnovo di #Leao atteso alla fine del mercato ??Cresce la fiducia #LBDV #LeBombeDiVlad… - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Rinnovo Leao, c'è fiducia di arrivare ad un accordo: il punto -