Riconosci questa bambina? Biondissima, bellissima ma, soprattutto, è il clone della famosa mamma (Di giovedì 11 agosto 2022) I figli spesso somigliano ai genitori, ma altre volte no. In questo caso, la bambina è il clone della mamma famosa, bionda e bella come lei. Sono molti i personaggi famosi che fanno conoscere pubblicamente i propri figli, e il pubblico non può non notare le eventuali somiglianze, come in questo caso. L’avvento di internet L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 11 agosto 2022) I figli spesso somigliano ai genitori, ma altre volte no. In questo caso, laè il, bionda e bella come lei. Sono molti i personaggi famosi che fanno conoscere pubblicamente i propri figli, e il pubblico non può non notare le eventuali somiglianze, come in questo caso. L’avvento di internet L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Mcclane272 : @markorusso69 riconosci anche tu 'lizzo' da questa foto di tragicom24? A proposito... Ma chi cazz è lizzo? ?? - Claudia06237445 : RT @chilhavistorai3: Ti riconosci in questa immagine? E’ la nuova #ageprogression della foto di Angela Celentano. Così potrebbe apparire og… - Vale_labambola : @RobyBay2470 Filtri si ma non le forme.. E questa é giovane non ha bisogno di sliscarsi nulla credimi.. I filtri li… - eowyn962010 : RT @chilhavistorai3: Ti riconosci in questa immagine? E’ la nuova #ageprogression della foto di Angela Celentano. Così potrebbe apparire og… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Ti riconosci in questa immagine? E’ la nuova #ageprogression della foto di Angela Celentano. Così potrebbe apparire og… -