Richiamati | cosa hanno trovato all' interno | il noto dolce alla nocciola nel mirino | Guarda

(Di giovedì 11 agosto 2022) Altro alimento richiamato. Questa volta neldel ministero della Salute ci finiscono i croissant. Stiamo parlando del marchio "Veramore Home Sweet Home". Il motivo? La presenza del latte tra gli ingredienti non menzionati in etichetta. Più nel dettaglio il prodotto richiamato è quello con la dicitura "crema". Il nome del produttore è Celiaco Srl e la sede dello stabilimento è a Ripalimosani (CB). I lotti nel: 10122 tmc 11/09/2022 - 12622 tmc 06/10/2022 - 14022 tmc 20/10/2022 - 15022 tmc 30/10/2022 - 15522 tmc 04/11/2022 - 16722 tmc 16/11/2022 - 18122 tmc 30/11/2022 In riferimento ai lotti sopra indicati si invita il consumatore a riportare il prodotto presso il punto vendita. Richiamo disposto per proteggere da possibili rischi i soggetti ...

MarettiElena : Criminali. “Richiamati” Quindi cosa fanno? Glielo ciucciano fuori? -

