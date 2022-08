Riccione | sorelle investite dal treno Lo sfogo doloroso del padre

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 11 agosto 2022) affidato ad una lettera pubblicata dal quotidiano Repubblica Vittorio Pisano è ildi Giulia e Alessia, le duemorte domenica 31 luglio scorso,da unFrecciarossa alla stazione di, dopo una serata trascorsa in discoteca. Da allora, la vita di Vittorio Pisano è cambiata e al dolore della perdita si aggiunge quello provocato dalle parole di condanna che sul web gli sono state riservate. In una lettera al quotidiano Repubblica, Vittorio ha parlato del suo dolore e della vita che va avanti. Infatti l’uomo è tornato al lavoro e ha detto: “È l’unica mia salvezza. Non c’è stato un giorno in cui non le abbia accompagnate e riprese da scuola, almeno questo mi rimarrà per sempre, quello che ho vissuto con loro”. Leggi anche:morte a ...