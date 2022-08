Repubblica – Kessié bloccato al Barcellona: il Napoli prova il colpaccio (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Napoli ha chiesto informazioni per Franck Kessié giocatore bloccato dai problemi finanziari del Barcellona. Il club spagnolo non ha ancora risolto i problemi di liquidità e per questo motivo, nonostante abbia acquistato giocatori come Kessiè e Lewandowski, non possono ancora essere ufficialmente tesserati. La situazione si deve sbloccare prima di sabato quando è in programma Barcellona-Rayo Vallecano primo match della Liga spagnola. In questo momento non ci sono grandi spiragli per sbloccare la situazione finanziaria del Barcellona e così Kessié potrebbe clamorosamente cambiare squadra. Napoli su Kessié: tutte le novità Secondo quanto riferisce Repubblica il club azzurro insieme con la Juventus stanno monitorando ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilha chiesto informazioni per Franckgiocatoredai problemi finanziari del. Il club spagnolo non ha ancora risolto i problemi di liquidità e per questo motivo, nonostante abbia acquistato giocatori come Kessiè e Lewandowski, non possono ancora essere ufficialmente tesserati. La situazione si deve sbloccare prima di sabato quando è in programma-Rayo Vallecano primo match della Liga spagnola. In questo momento non ci sono grandi spiragli per sbloccare la situazione finanziaria dele cosìpotrebbe clamorosamente cambiare squadra.su: tutte le novità Secondo quanto riferisceil club azzurro insieme con la Juventus stanno monitorando ...

