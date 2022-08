Repubblica: anche il Napoli monitora la situazione di Kessié (Di giovedì 11 agosto 2022) La situazione di Kessié rischia di sconvolgere il mercato del Barcellona. Ieri Espn ha pubblicato un’indiscrezione clamorosa secondo cui l’ivoriano potrebbe liberarsi gratuitamente se il club non lo tesserasse entro sabato. La cosa ha fatto drizzare le orecchie a diversi club. Secondo l’edizione online di Repubblica, sull’ex Milan c’è anche il Napoli. Franck Kessié è in attesa di conoscere il suo futuro. L’ex capitano del Milan è un calciatore del Barcellona, ma il club spagnolo è alle prese con una complessa situazione economica – che in parte potrebbe sbloccare la cessione di Frenkie de Jong al Chelsea – e il rischio di saltare le prime gare della Liga è elevato. Il centrocampista, però, potrebbe anche decidere di sfruttare la clausola presente sul ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022) Ladirischia di sconvolgere il mercato del Barcellona. Ieri Espn ha pubblicato un’indiscrezione clamorosa secondo cui l’ivoriano potrebbe liberarsi gratuitamente se il club non lo tesserasse entro sabato. La cosa ha fatto drizzare le orecchie a diversi club. Secondo l’edizione online di, sull’ex Milan c’èil. Franckè in attesa di conoscere il suo futuro. L’ex capitano del Milan è un calciatore del Barcellona, ma il club spagnolo è alle prese con una complessaeconomica – che in parte potrebbe sbloccare la cessione di Frenkie de Jong al Chelsea – e il rischio di saltare le prime gare della Liga è elevato. Il centrocampista, però, potrebbedecidere di sfruttare la clausola presente sul ...

