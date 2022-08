Renzi “Nasce il Terzo Polo, Calenda guiderà la campagna elettorale” (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Tutti parlano da giorni di “Terzo Polo”. Ma che cosa si nasconde davvero dietro questa sigla burocratica? Una casa nuova, bella, che riaccenda la passione per la politica e la speranza dell'Italia. Una proposta concreta, competente, seria sul lavoro, sull'ambiente, sulle tasse, sulla cultura, sul sociale. E sulla posizione internazionale dell'Italia, tema fondamentale in questo tempo di crisi”. Così su Facebook il leader di Italia Viva Matteo Renzi.“Costruire una casa simile non è facile, ma è possibile. E forse è persino doveroso in un momento nel quale sovranisti e populisti giocano a chi la spara più grande. E nel momento in cui tutte le altre forze politiche – tutte, di destra e di sinistra – imbarcano in coalizioni contraddittorie chi ha fatto cadere Draghi. Facendo male all'Italia – aggiunge -. Abbiamo deciso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Tutti parlano da giorni di “”. Ma che cosa si nasconde davvero dietro questa sigla burocratica? Una casa nuova, bella, che riaccenda la passione per la politica e la speranza dell'Italia. Una proposta concreta, competente, seria sul lavoro, sull'ambiente, sulle tasse, sulla cultura, sul sociale. E sulla posizione internazionale dell'Italia, tema fondamentale in questo tempo di crisi”. Così su Facebook il leader di Italia Viva Matteo.“Costruire una casa simile non è facile, ma è possibile. E forse è persino doveroso in un momento nel quale sovranisti e populisti giocano a chi la spara più grande. E nel momento in cui tutte le altre forze politiche – tutte, di destra e di sinistra – imbarcano in coalizioni contraddittorie chi ha fatto cadere Draghi. Facendo male all'Italia – aggiunge -. Abbiamo deciso ...

gigifesta : RT @dariodangelo91: #Calenda:'Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha… - LaCnews24 : Accordo fatto tra Renzi e Calenda: nasce il Terzo polo con il leader di Azione frontrunner - Rossano26669 : RT @dariodangelo91: #Calenda:'Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Tutti parlano da giorni di “Terzo Polo”. Ma che cosa si nasconde davvero dietro questa sigla bu… - universo_astro : RT @dariodangelo91: #Calenda:'Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha… -