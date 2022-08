Renzi e Calenda, è giorno della verità per il Terzo Polo (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Terzo Polo di Renzi e Calenda alle elezioni? Più che possibile. Oggi giovedì 11 agosto sarà la giornata decisiva: dovrebbe arrivare l’accordo definitivo. Questo non significa che manchi prudenza. Calenda considera l’intesa “sulle cose di fondo” ormai raggiunta. Ma ostenta cautela: “Ormai – ironizza – sono molto prudente, m’è saltato un matrimonio poco tempo fa…A parte le battute spero nell’accordo“. Anche Matteo Renzi prende tempo e, gelando ogni entusiasmo, usa la classica formula “se son rose fioriranno“. Intervistato da Massimo Giannini su La Stampa.it, il segretario di Italia Viva frena dicendosi “ottimista ma anche prudente“. E punzecchia implicitamente il suo potenziale futuro partner, osservando che la sua cautela è doverosa “visto il teatrino degli ultimi giorni“. Da cui, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 agosto 2022) Ildialle elezioni? Più che possibile. Oggi giovedì 11 agosto sarà la giornata decisiva: dovrebbe arrivare l’accordo definitivo. Questo non significa che manchi prudenza.considera l’intesa “sulle cose di fondo” ormai raggiunta. Ma ostenta cautela: “Ormai – ironizza – sono molto prudente, m’è saltato un matrimonio poco tempo fa…A parte le battute spero nell’accordo“. Anche Matteoprende tempo e, gelando ogni entusiasmo, usa la classica formula “se son rose fioriranno“. Intervistato da Massimo Giannini su La Stampa.it, il segretario di Italia Viva frena dicendosi “ottimista ma anche prudente“. E punzecchia implicitamente il suo potenziale futuro partner, osservando che la sua cautela è doverosa “visto il teatrino degli ultimi giorni“. Da cui, ...

