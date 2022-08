Renzi e Calenda | c’è l’accordo per il “Terzo Polo”

Leggi su zon

(Di giovedì 11 agosto 2022) Svolta in avvicinamento alle elezioni del prossimo 25 Settembre. Matteoe Carlohanno annunciato di aver trovato un accordo per la formazione di un’alleanza, una sorta di ““. A darne l’annuncio lo stesso leader di Italia Viva: “Lascio che sia Carlo a guidare la campagna elettorale. Sulla scheda elettorale anche questa possibilità. Siamo al lavoro per salvare l’Italia dai sovranisti“. “Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. Ringrazioper la generosità. Adesso insieme Italia Viva e Azione per l’Italia” gli fa eco. Segui ZON.IT su Google News.