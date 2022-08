Renzi annuncia: «Accordo fatto. Lascio a Calenda la guida della lista comune. E’ nato il terzo polo» (Di giovedì 11 agosto 2022) L’Accordo c’è: «Abbiamo deciso di provarci», scrive Matteo Renzi su Facebook e Instagram. Il leader di Italia Viva e Carlo Calenda hanno siglato questa mattina il patto per la costituzione della lista centrista, o il cosiddetto «terzo polo». Alle 18 e 30 Renzi parlerà alla Versiliana, ma intanto ha già annunciato che «il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale anche questa possibilità». A stretto giro anche Calenda è intervenuto sui social, questa volta via Twitter: «Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato #Draghi. Ringrazio @matteoRenzi per la generosità. Adesso insieme @ItaliaViva e ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) L’c’è: «Abbiamo deciso di provarci», scrive Matteosu Facebook e Instagram. Il leader di Italia Viva e Carlohanno siglato questa mattina il patto per la costituzionecentrista, o il cosiddetto «». Alle 18 e 30parlerà alla Versiliana, ma intanto ha giàto che «il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale anche questa possibilità». A stretto giro ancheè intervenuto sui social, questa volta via Twitter: «Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato #Draghi. Ringrazio @matteoper la generosità. Adesso insieme @ItaliaViva e ...

F_D_Remigis : RT @TV2000it: ???? #Elezioni, bagarre per #candidature ??#Calenda annuncia accordo con #Renzi per #Terzopolo ??Scintille #Letta-#Meloni #11a… - ConfrontoDem : Renzi annuncia: «Accordo fatto. Lascio a Calenda la guida della lista comune. E’ nato il terzo polo» - News24_it : Elezioni politiche 2022, ultime notizie di oggi | Renzi annuncia l’accordo con Calenda - Corriere della Sera - tg2000it : ???? #Elezioni, bagarre per #candidature ??#Calenda annuncia accordo con #Renzi per #Terzopolo ??Scintille #Letta-… - lidentita : @berlusconi riparte dal #Senato ?? Il leader di #ForzaItalia annuncia la sua candidatura, parla del suo programma e… -