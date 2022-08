Regionali Sicilia, il M5s al Pd: “Via il nome di Chinnici dal vostro simbolo”. I dem: “Richiesta irricevibile”. Alleanza appesa a un filo (Di giovedì 11 agosto 2022) Cresce la tensione tra il Pd e il M5s dopo il faccia a faccia di giovedì pomeriggio a Palermo. I grillini hanno chiesto ai dem – tra le altre cose – di presentare il loro simbolo senza il nome della candidata presidente, Caterina Chinnici, ma dal Pd la risposta è netta: “Richiesta irricevibile”, taglia corto Anthony Barbagallo, segretario regionale dei democratici. E su questo punto l’asse giallorosso potrebbe definitivamente rompersi. Dopo il vertice, infatti, la stessa Chinnici ha sottolineato in una nota l’”intransigenza” dei grillini Siciliani alla riunione, che si è svolta alla sua presenza. Oltre a Chinnici e a Barbagallo, c’era il referente Siciliano del M5s Nuccio Di Paola e – collegato da remoto – Claudio Fava, la terza gamba ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Cresce la tensione tra il Pd e il M5s dopo il faccia a faccia di giovedì pomeriggio a Palermo. I grillini hanno chiesto ai dem – tra le altre cose – di presentare il lorosenza ildella candidata presidente, Caterina, ma dal Pd la risposta è netta: “”, taglia corto Anthony Barbagallo, segretario regionale dei democratici. E su questo punto l’asse giallorosso potrebbe definitivamente rompersi. Dopo il vertice, infatti, la stessaha sottolineato in una nota l’”intransigenza” dei grillinini alla riunione, che si è svolta alla sua presenza. Oltre ae a Barbagallo, c’era il referenteno del M5s Nuccio Di Paola e – collegato da remoto – Claudio Fava, la terza gamba ...

you_trend : ?? Il presidente della Sicilia Nello Musumeci si ritira dalla corsa alle regionali del 25 settembre - you_trend : ?? #BREAKING Si dimette il presidente della #Sicilia Nello #Musumeci. Le regionali saranno il 25 settembre, insieme alle politiche. - Nello_Musumeci : Il 25 settembre in #Sicilia si voterà anche per le elezioni regionali, oltre che per le politiche come avverrà in t… - primaopoitorna : RT @fattoquotidiano: Regionali Sicilia, il M5s al Pd: “Via il nome di Chinnici dal vostro simbolo”. I dem: “Richiesta irricevibile”. Allean… - ManuelaModica : Regionali Sicilia, il M5s al Pd: “Via il nome di Chinnici dal vostro simbolo”. I dem: “Richiesta irricevibile”. All… -