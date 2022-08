Recanati, entrambi hanno cambiato sesso: ora l'annuncio del matrimonio (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo un percorso di anni, lo Stato ha riconosciuto la loro nuova identità. E il sindaco del comune marchigiano si è offerto di ufficializzare le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo un percorso di anni, lo Stato ha riconosciuto la loro nuova identità. E il sindaco del comune marchigiano si è offerto di ufficializzare le ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Cambiano sesso entrambi, ora il matrimonio a Recanati. Il sindaco: «Se vorranno, nozze in comune» - valerio_doriano : Cambiano sesso entrambi, ora il matrimonio a Recanati. Il sindaco: «Se vorranno, nozze in comune» - ilmessaggeroit : Cambiano sesso entrambi, ora il matrimonio a Recanati. Il sindaco: «Se vorranno, nozze in comune» - Open_gol : Dopo anni il comune di Recanati ha concesso ad entrambi la rettifica dei documenti -