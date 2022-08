Reazione a catena nell’occhio del ciclone | cos’è successo stavolta

(Di giovedì 11 agosto 2022) Ancora una volta il quiz di Rai Unofa discutere: vediamonella puntata di martedì 9 agosto. Periodo non favorevole per gli autori di, quiz show di Rai Uno in onda ogni estate da ben 15 anni nella fascia preserale. Nonostante il costanteche accompagna la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

palloncinx : autori di reazione a catena io vi capisco troppo bene - Ophyucus : mado Reazione a catena e le sue perle: 'Voglia di CA' LO DICO IO DI COSA RAGA - queenbertin : Chi sono sti bei maschioni! Tra gli europei di nuoto ????? e la ginnastica ????? artistica oggi reazione a catena va… - lucreziandl : Vorrei sapere se anche per voi le puntate attuali di reazione a catena sono repliche? Perche' a me sembra di averle gia viste. - xiadrop : RT @fruttaverso: reazione a catena -

Preserale Su Rai1" L'Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.239.000 spettatori pari al 24.1%, mentreè visto da 3.153.000 spettatori pari al 27.3%. ...... guerra in Ucraina, lockdown per il COVID in Cina, ritardi delladi approvvigionamento e ... Tagliare le perdite a questo punto mi sembra unain ritardo per problemi che il mercato ha già ...Ancora una volta il quiz di Rai Uno Reazione a catena fa discutere: vediamo cos'è successo nella puntata di martedì 9 agosto.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “misurazione” e “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie poli ...