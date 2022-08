Razzetti d'oro nei 400 misti agli Europei di nuoto (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Arrivano le prime medaglie in vasca per l'Italia agli Europei di nuoto in corso a Roma, al Foro Italico. Nella finale dei 400 misti uomini Alberto Razzetti conquista l'oro in 4'10?60 precedendo l'ungherese David Verraszto e l'altro azzurro Pier Andrea Matteazzi, medaglia di bronzo in 4'13?29.“E' una sensazione difficile da descrivere a parole, far cantare l'inno a tutta la piscina è un qualcosa che ricorderò per sempre. Ho la pelle d'oca a ripensarci, sono davvero felicissimo”, ha dichiarato Razzetti. “Vincere davanti a questo pubblico e ai miei amici è un sogno che si avvera”, ha ammesso Matteazzi.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Arrivano le prime mede in vasca per l'Italiadiin corso a Roma, al Foro Italico. Nella finale dei 400uomini Albertoconquista l'oro in 4'10?60 precedendo l'ungherese David Verraszto e l'altro azzurro Pier Andrea Matteazzi, meda di bronzo in 4'13?29.“E' una sensazione difficile da descrivere a parole, far cantare l'inno a tutta la piscina è un qualcosa che ricorderò per sempre. Ho la pelle d'oca a ripensarci, sono davvero felicissimo”, ha dichiarato. “Vincere davanti a questo pubblico e ai miei amici è un sogno che si avvera”, ha ammesso Matteazzi.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).

