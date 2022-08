Raspadori sì | Simeone traballa | il nuovo obiettivo è un mediano

AlfredoPedulla : #Raspadori titolare come titolare è stato #Kostic, ogni società fa scelte diverse (il #Verona ieri ha risparmiato… - SiamoPartenopei : Jacomuzzi: 'Meret, errore gravissimo dello scorso anno. Con Raspadori e Simeone sarà un Napoli forte' - Ale_Napoli11 : Raspadori esclude Simeone e Meret resta come terzo portiere. Stamattina sono impazziti - BrasiAndrea : @ADeLaurentiis lascia perdere raspadori e portaci un campione vero Prendi Simeone che è meglio di raspadori - enbusy : @Chiariello_CS @FrancoMater2 Ma se succede che?Che deve succedere?X ora la squadra è nella sua mente,non ci sono Ra… -

... il Napoli ha bisogno di un attaccante, lo vorrebbe giovane e moderno, proprio modello -, ... e c'è pure da decidere cosa fare con Giovanni, quale tipo di procedura allestire con il ...I partenopei escono dal mercato per ora incerottati, ma i possibili acquisti dipotrebbero cambiare gli scenari. I biancocelesti sono stati discreti in sede di trattative, ma si ...Alex Meret diventa un caso al Napoli, può diventare il terzo portiere se dal calciomercato arriva uno tra Kepa e Navas.Nelle prossime ore è previsto un nuovo faccia a faccia con il Sassuolo per poter arrivare alla fumata bianca per quanto riguarda il futuro di Giacomo Raspadori ... di Andrea Petagna e del Cholito ...