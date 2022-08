Raspadori Napoli | ultimatum al Sassuolo | l’offerta per convincere i neroverdi

(Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato: gli azzurri voglionoe propongono alun’ultima offerta da dentro o fuori Prosegue il pressing delper Giacomo. Gli azzurri hanno fretta di chiudere e sono in costante contatto con ilper trovare la quadra della trattativa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis avrebbe fatto aiun’ultima offerta da dentro o fuori. Un’ultima proposta da 28 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili, per un totale di 33 milioni. Questa è la cifra massima oltre cui ilnon si spingerà per. Ora toccherà aldecidere se accettare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, presentata offerta al @SassuoloUS per Giacomo #Raspadori: i dettagli - AlfredoPedulla : #Pinamonti al #Sassuolo entro domani: 20 milioni all’#Inter, 4 anni di contratto più 1 e probabile clausola. Ora #Raspadori-#Napoli ?? - DiMarzio : . @napoli, le ultime sulla trattativa con il @SassuoloUS per #Raspadori - Giusepp30783827 : RT @defilippo_luca: #SanLorenzo un unico desiderio … vedere il pezzente #romanopresidente lontano da Napoli!! #ForzaNapoliSempre #DISERTARE… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Simeone, possibile dietrofront del Napoli: l'acquisto di Raspadori escluderebbe il suo -

L'Inter cede Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni di euro: basterà per tenere Skriniar in caso di nuovo assalto del PSG: ultimatum per(alzata l'offerta a 33 milioni), poi si ...... Cristiano Giuntoli La trattativa infinita per. Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrive che ilsi spinge a 33 milioni. Ma soprattutto che lui e Simeone potrebbero ...Giacomo Raspadori si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore del Sassuolo diventerà azzurro appena l'offerta si alzerà.La Gazzetta dello Sport ha svelato i dettagli dell'ultima offerta presentata dal Napoli al Sassuolo per Giacomo Raspadori: "Niente giocatori in cambio, ma una base di 28 milioni di euro, con 2 milioni ...