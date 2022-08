Raggiunto l’accordo Renzi-Calenda | nasce il terzo polo

(Di giovedì 11 agosto 2022) È statoelettorale tra il leader di “Italia Viva” Matteoe quello di “Azione” Carlo. I due partiti correranno assieme alle prossime elezioni politiche, che si svolgeranno il 25 settembre. Masce, così, il, che si confronterà con la coalizione di centro-destra – costituita da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – e quella di centrosinistra – composta da Partito Democratico, Più Europa, Sinistra Italia e Verdi.trafa seguito al dietrofront che ha visto protagonista nei giorni scorsi il leader di Azione: prima ha siglato l’intesa con il Pd per poi rompere l’alleanza nell’arco di poche ore. Prendendo in considerazione il panorama politico di un paio d’anni fa, ...

you_trend : ?? Secondo le agenzie di stampa, sarebbe stato raggiunto l'accordo tra Renzi e Calenda - CarloCalenda : Per quanto ci concerne, l’accordo raggiunto oggi con il @pdnetwork è pienamente soddisfacente. Sia sul tema uninomi… - DiMarzio : #Calciomercato, @ChelseaFC | Accordo raggiunto con l’@AVFCOfficial per #Chukwuemeka: il comunicato - John_Corsair : RT @lisanoja: L'accordo raggiunto tra @ItaliaViva e @Azione_it è ciò che abbiamo auspicato da subito. Un Terzo Polo riformista, alternativo… - valdrighi_mauro : RT @lisanoja: L'accordo raggiunto tra @ItaliaViva e @Azione_it è ciò che abbiamo auspicato da subito. Un Terzo Polo riformista, alternativo… -

E' stato definitoelettorale tra il leader di Iv, Matteo Renzi, e quello di Azione, Carlo Calenda. " Nasce oggi per la prima volta un'alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ...Carlo Calenda haunelettorale con Matteo Renzi, Italia Viva e Azione correranno insieme in quello che è già stato definito come Terzo polo. Su twitter,'ex alleato del Pd ha ringraziato il suo ...