Quello che nessuno dice su Renzi e Calenda: cosa nasconde questa foto | Guarda (Di giovedì 11 agosto 2022) Renzi + Calenda in coalizione o sotto l'ombrello di un'unica lista o divisi (le notizie di ieri già domani saranno certificate come palle di fra Giulio) valgono al massimo in tutto il cinque per cento. Il quesito è: come mai allora tutti i quotidiani del triangolo del potere italiano, Milano-Torino-Roma, trattano la questione dei loro minuscoli approdi come se fosse di gran lunga più importante della Terza guerra mondiale che sta per scoppiarsi sotto i piedi per la domanda di Taiwan (com'è noto, la Cina è vicina)? Vi sveliamo un segreto, che in vale quanto la scoperta dell'acqua calda, ma che il pensiero unico dominante sta occultando e perciò è bene tirarlo fuori da sotto la montagna di chiacchiere senza sugo. I due nuovi campioni vengono da sinistra e lì torneranno. Per ricordarlo riproduciamo le tessere del Partito democratico in cui hanno militato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022)in coalizione o sotto l'ombrello di un'unica lista o divisi (le notizie di ieri già domani saranno certificate come palle di fra Giulio) valgono al massimo in tutto il cinque per cento. Il quesito è: come mai allora tutti i quotidiani del triangolo del potere italiano, Milano-Torino-Roma, trattano la questione dei loro minuscoli approdi come se fosse di gran lunga più importante della Terza guerra mondiale che sta per scoppiarsi sotto i piedi per la domanda di Taiwan (com'è noto, la Cina è vicina)? Vi sveliamo un segreto, che in vale quanto la scoperta dell'acqua calda, ma che il pensiero unico dominante sta occultando e perciò è bene tirarlo fuori da sotto la montagna di chiacchiere senza sugo. I due nuovi campioni vengono da sinistra e lì torneranno. Per ricordarlo riproduciamo le tessere del Partito democratico in cui hanno militato, ...

