Purple Hearts: perché la commedia romantica di Netflix strega tutti (Di giovedì 11 agosto 2022) Il film con Sofia Carson e Nicholas Galitzine scala la classifica dei titoli più visti di Netflix perché, in fondo, abbiamo tutti voglia di credere nelle favole prevedibili messe a punto da Hollywood

NetflixIT : Piangere per Purple Hearts? Giuro che noi non l’abbiamo fatto ?? - lvrclaremont : @tsveIyn no purtroppo è di purple hearts dio cane - _harrysjiuliet : RT @vane___96: Ho appena finito di vedere Purple Hearts e l’ho amato tantissimo a parte le lacrime per la morte di Frankie, come la mia tl… - _harrysjiuliet : RT @NetflixIT: Piangere per Purple Hearts? Giuro che noi non l’abbiamo fatto ?? - simona_laziale : RT @empathiespos: a chi bisogna fare il bonifico per purple hearts 2 ridatemi cassie e luke sono pronta a vendermi un rene -