Puglia, maltempo: allerta per temporali. Ginosa: codice arancione oggi pomeriggio Protezione civile, previsioni meteo (Di giovedì 11 agosto 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 12 agosto, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. oggi pomeriggio intensa precipitazione su Ginosa con bollettino di aggiornamento di codice arancione. La forte pioggia ha interessato anche Laterza. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali. ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 11 agosto 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di domani, 12 agosto, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sullacentro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedellaintensa precipitazione sucon bollettino di aggiornamento di. La forte pia ha interessato anche Laterza. L'articoloper. ...

