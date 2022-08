PSG: Verratti beccato a fumare VIDEO (Di giovedì 11 agosto 2022) Il centrocampista italiano del Paris Saint-Germain, Marco Verratti beccato a fumare una sigaretta in macchina: reagisce così. Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Il centrocampista italiano del Paris Saint-Germain, Marcouna sigaretta in macchina: reagisce così.

90min_Football : ? Bernardo Silva to Barcelona ? Frenkie de Jong to PSG ? Marco Verratti to Man City Football transfers made simp… - PSG_English : Leo Messi + Marco Verratti ?? #?????????????? - PSG_inside : ???? 82' Notre Titi Zaire-Emery remplace Marco Verratti #?????????????? I 0-4 - sportli26181512 : PSG: Verratti beccato a fumare VIDEO: Il centrocampista italiano del Paris Saint-Germain, Marco Verratti beccato a… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO, Verratti sorpreso a fumare in macchina. La reazione del centrocampista del Psg -