PSG, Skriniar pista complicata: si passa al piano B (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Paris Saint-Germain continua a seguire Skriniar, ma la pista che porta al difensore dell’Inter sembra impraticabile, scatta il piano B Il PSG è ancora alla ricerca di un rinforzo per la difesa e il primo nome sulla lista di Campos rimane quello di Skriniar. L’Inter però non abbassa la richiesta per il centrale e così i francesi si stanno guardando in giro per il piano B. La prima scelta in caso di mancato arrivo del nerazzurro, come riportato dall’Equipe, sarebbe Mohamed Simakan del RB Lipsia, che chiede 40 milioni di euro, cifra più abbordabile per i parigini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Paris Saint-Germain continua a seguire, ma lache porta al difensore dell’Inter sembra impraticabile, scatta ilB Il PSG è ancora alla ricerca di un rinforzo per la difesa e il primo nome sulla lista di Campos rimane quello di. L’Inter però non abbassa la richiesta per il centrale e così i francesi si stanno guardando in giro per ilB. La prima scelta in caso di mancato arrivo del nerazzurro, come riportato dall’Equipe, sarebbe Mohamed Simakan del RB Lipsia, che chiede 40 milioni di euro, cifra più abbordabile per i parigini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

calciomercatoit : ??? @FBiasin a TVPLAY_CMIT: 'I dirigenti dell’#Inter dicono che la situazione è complicata, per prendere un difensor… - FBiasin : L'#Equipe conferma che per #Skriniar l'offerta del #Psg all'#Inter è ferma a un mese fa: 50 milioni. Questo signif… - Gazzetta_it : Psg, nuovo assalto a Skriniar. Inzaghi fa muro, ora tocca all'Inter #calciomercato - Inter_1908___ : RT @marifcinter: #Psg resta convinto di avere chance di arrivare a #Skriniar. Galtier, privatamente, mantiene un certo ottimismo. Ma Campos… - lauvtaro : RT @c4oscalmo: io quando il 31 agosto alle 23.59 il psg offrirà 80 milioni per skriniar -