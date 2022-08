PSG, Galtier: 'Cerchiamo delle soluzioni sul mercato per Icardi e Navas' (Di giovedì 11 agosto 2022) Christophe Galtier fa il punto sul mercato del Paris Saint-Germain. L'allenatore dei campioni di Francia ha dichiarato in conferenza stampa:... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Christophefa il punto suldel Paris Saint-Germain. L'allenatore dei campioni di Francia ha dichiarato in conferenza stampa:...

Fprime86 : RT @cmdotcom: #PSG, #Galtier: 'Cerchiamo delle soluzioni sul #calciomercato per #Icardi e #Navas' - Diego31883 : RT @cmdotcom: #PSG, #Galtier: 'Cerchiamo delle soluzioni sul #calciomercato per #Icardi e #Navas' - GuilleTano5 : RT @Napoli_Report: Galtier, allenatore #PSG: “Noi rispettiamo Keylor #Navas, lui non vuole essere il secondo portiere, è normale. Mi è stat… - cmdotcom : #PSG, #Galtier: 'Cerchiamo delle soluzioni sul #calciomercato per #Icardi e #Navas' - sscalcionapoli1 : PSG, Galtier annuncia: “Navas non accetta di fare il vice! Ha offerte, vediamo…” -