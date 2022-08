Protezione civile, allerta meteo anche per domani: rischio idrogeologico (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ attualmente in vigore sulla Campania un’allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido fino alle 21 di oggi. La perturbazione insisterà ancora sulla nostra regione. La Protezione civile della Regione Campania ha, infatti, emanato un nuovo avviso di criticità di colore Giallo per piogge e temporali per la giornata di domani sulla Campania, ad esclusione delle zone 1 (Piana Campania, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 2 (Alto Volturno e Matese). L’avviso sarà valido dalle 8 alle 20 di venerdì 12 agosto sulle zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento). Secondo le ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ attualmente in vigore sulla Campania un’per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido fino alle 21 di oggi. La perturbazione insisterà ancora sulla nostra regione. Ladella Regione Campania ha, infatti, emanato un nuovo avviso di criticità di colore Giallo per piogge e temporali per la giornata disulla Campania, ad esclusione delle zone 1 (Piana Campania, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 2 (Alto Volturno e Matese). L’avviso sarà valido dalle 8 alle 20 di venerdì 12 agosto sulle zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento). Secondo le ...

