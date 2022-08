Prossimo turno Serie A 2022/23 (Di giovedì 11 agosto 2022) : date e partite in programma La Serie A 2022/23 si appresta a vivere la 1ª giornata di campionato, che segna l’inizio di una nuova stagione. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2022/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 1ª Giornata (13-15 agosto 2022) Sabato 13 agosto Ore 18.30, MILAN-UDINESE (DAZN)Ore 18.30, SAMPDORIA-ATALANTA (DAZN/SKY)Ore 20.45, LECCE-INTER (DAZN/SKY)Ore 20.45, MONZA-TORINO (DAZN) Domenica 14 agosto Ore 18.30, FIORENTINA-CREMONESE (DAZN)Ore 18.30, LAZIO-BOLOGNA (DAZN/SKY)Ore 20.45, SPEZIA-EMPOLI (DAZN)Ore 20.45, SALERNITANA-ROMA (DAZN) Lunedì 15 agosto Ore 18.30, VERONA-NAPOLI (DAZN)Ore 20.45, JUVENTUS-SASSUOLO (DAZN/SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) : date e partite in programma La/23 si appresta a vivere la 1ª giornata di campionato, che segna l’inizio di una nuova stagione. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 1ª Giornata (13-15 agosto) Sabato 13 agosto Ore 18.30, MILAN-UDINESE (DAZN)Ore 18.30, SAMPDORIA-ATALANTA (DAZN/SKY)Ore 20.45, LECCE-INTER (DAZN/SKY)Ore 20.45, MONZA-TORINO (DAZN) Domenica 14 agosto Ore 18.30, FIORENTINA-CREMONESE (DAZN)Ore 18.30, LAZIO-BOLOGNA (DAZN/SKY)Ore 20.45, SPEZIA-EMPOLI (DAZN)Ore 20.45, SALERNITANA-ROMA (DAZN) Lunedì 15 agosto Ore 18.30, VERONA-NAPOLI (DAZN)Ore 20.45, JUVENTUS-SASSUOLO (DAZN/SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24.

