Pronti alla borsa-sacco della spazzatura? (Balenciaga, 1700 euro) (Di giovedì 11 agosto 2022) L'ultima, l'ennesima provocazione di Balenciaga sembra voler dar ragione alla convinzione di molti che la moda è diventata "spazzatura". Demna Gvasalia, designer di Balenciaga, famoso per la sua estetica sovversiva, ha infatti creato e presentato alla Paris Fashion Week di marzo 2022, anticipazione della collezione autunno-inverno 2022-2023 la "Trash Pouch", una borsa fatta a immagine e somiglianza di un sacco della spazzatura. Fonte: IPALa trash pouch di Balenciaga Quello per intenderci che portiamo via la mattina, possibilmente all'alba e mascherati perché non ci riconosca nessuno. Fino ad oggi, infatti, non era mai stato molto "stiloso" o elegante uscire con l'immondizia. Adesso invece, ...

