Programma di governo del centrodestra, ecco cosa c'è: atlantismo e integrazione Ue, mini-flat tax, ponte sullo Stretto e decreti sicurezza (Di giovedì 11 agosto 2022) Un Programma generico, dai toni soft, pensato per gestire il vantaggio, mirato a non spaventare più che a emozionare. Con una maggioranza di voci ascrivibili alla categoria "pace nel mondo" (concetti su cui potrebbero essere d'accordo un po' tutti) e una piccola minoranza più identitaria, che contiene le "bandierine" care ai singoli partiti. Significativamente, l'"Accordo quadro di Programma per un governo di centrodestra" intitolato "Per l'Italia" si apre con il capitolo dedicato alla politica estera, cioè l'aspetto su cui gli avversari della coalizione hanno impostato in buona parte la campagna elettorale (anche se il tema non appassiona gli italiani). E il titolo è più netto che non si potrebbe: "Italia, a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente. Più Italia in Europa, più Europa nel ...

